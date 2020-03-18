На возвращение граждан в Украину необходимо более $4,16 млн – Мининфраструктуры

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, в страну нужно вернуть самолетами почти 35,5 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом.

На эвакуацию в Украину граждан, находящихся за рубежом, из резервного фонда госбюджета необходимо выделить в эквиваленте почти $4,162 млн. Об этом 18 марта на заседании Кабинета Министров сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, речь идет о 35 479 украинцах и членах их семей. Их планируют эвакуировать 175 авиационными рейсами.

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами.

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.

Начиная с 15 марта Украина на самолетах эвакуировала своих граждан из ряда стран, в том числе 1,5 тыс. человек из Египта, 123 – из Италии, более 100 – из Грузии и 74 – из Ливана, еще 3,4 тыс. украинцев прибыли из Польши на автобусах. 18 марта украинцев планируют эвакуировать из Австрии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 184 975 человек в более чем 150 странах, 7529 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.