В Черниговской области зафиксировали первое подозрение на коронавирус

В Нежинскую городскую больницу Черниговской области с симптомами острой респираторной вирусной инфекции доставили женщину, которая недавно вернулась из Италии, где коронавирусом заболело более 35 тыс. человек.

В Черниговской области зафиксировали первое подозрение на заражение коронавирусом. Об этом 18 марта сообщил глава Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Прокопенко на странице в Facebook.

По его словам, сегодня в Нежинскую городскую больницу бригада экстренной медицинской помощи доставила женщину с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. У нее были температура и затрудненное дыхание.

Заболевшая недавно вернулась из Италии. Ее изолировали в бокс инфекционного отделения и взяли анализ на коронавирус.

В области для обеспечения лечения инфекционных больных функционирует 15 инфекционных отделений на 427 коек, добавил Прокопенко.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших и нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

В Италии с начала эпидемии заболело 35 713 человек, 2978 из них умерли.