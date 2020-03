В Украине не будет проводиться нацотбор на "Евровидение 2021"

View this post on Instagram

Гурт @go_a_band представлятиме Україну на Євробаченні 2021 року. * Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий національний відбір не проводитимуть. . «Якщо в житті гурту Go_A нічого не зміниться й вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми цьому сприятимемо. Це стосується й підготовки до пісенного конкурсу, і решти організаційних питань», — наголосив голова правління UA: Суспільне мовлення Зураб Аласанія. . «Наші партнери та колеги, телеканал СТБ, згодні з таким рішенням. Натомість усе стосовно інших відносин між нами — чи продовжити строк договору на «втрачений» рік (2021 року закінчується дія договору щодо Нацвідбору між Суспільним мовником та СТБ) — вирішимо вже в робочому порядку», — додав він. . . . Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, Європейська мовна спілка заявила про скасування проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» цього року через загрозу поширення коронавірусу.