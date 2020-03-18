В Украине не будет проводиться нацотбор на "Евровидение 2021"

Украину на конкурсе "Евровидение 2021" будет представлять победитель нацотбора "Евровидение 2020", группа Go-A.

В 2021 году в Украине не будет нацотбора на "Евровидение" Фото: suspilne.eurovision / Instagarm

В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A, сообщается 18 марта на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине.

"Если в жизни группы ничего не поменяется и они будут готовы выступить на сцене "Евровидения" в следующем году, мы будем этому содействовать", – подчеркнул глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Он сообщил, что это решение согласовано с руководством телеканала СТБ.

Группа Go-A в Facebook сообщила, что согласна представлять Украину в 2021 году на песенном конкурсе "Евровидение".

"В этом году "Евровидение" отменили по понятным причинам, но мы рады сообщить, что все-таки будем представлять Украину в следующем году", – написали участники музыкального коллектива.

22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

25 февраля группа подписала контракт с НОТУ, декларирующий условия выступления украинских представителей на песенном конкурсе "Евровидение 2020".

Конкурс "Евровидение 2020" должен был пройти в Роттердаме (Нидерланды) с 12-го по 16 мая. 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс может быть отменен.

18 марта представители Европейского общественного вещателя (EBU) во время экстренного заседания приняли решение отменить проведение песенного конкурса в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Место проведения "Евровидения 2021" уточняется.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 18 марта, коронавирусом инфицировано 194 029 человек в более чем 150 странах, 7873 человека скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 151 человек) и Италии (31 506).