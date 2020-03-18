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До 25 млн человек в мире могут потерять работу из-за коронавируса – ООН

По оценкам Международной организации труда, к концу 2020 года работники по всему миру могут потерять от $860 млн до $3,4 трлн.

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К 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.
К 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.
Фото: EPA

Из-за пандемии коронавируса в мире может резко ухудшиться ситуация с безработицей. Под угрозой потери места работы могут оказаться до 25 млн человек, сообщается на сайте спецучреждения ООН, Международной организации труда.

Оптимистичный прогноз МОТ предполагает, что работу потеряет примерно 5,3 млн человек. При пессимистичном сценарии, работы лишится 24,7 млн человек. Для сравнения организация приводит данные во время финансового кризиса 2008–2009 годов, когда своих мест лишилось 22 млн сотрудников.

"Падение занятости также означает большие потери дохода для работников. По оценкам исследования, к концу 2020 года они составят от $860 млн до $3,4 трлн. Это приведет к снижению потребления товаров и услуг, что, в свою очередь, повлияет на перспективы бизнеса и экономики", – говорится в сообщении.

По оценкам МОТ, также ожидается, что уровень бедности в мире значительно возрастет. В частности, от 8,8 до 35 млн человек будут страдать от нищеты.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Теги: безработица, ООН, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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