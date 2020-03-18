В Москве закрыли мавзолей Ленина для посетителей

По данным "Интерфакса", закрыть мавзолей Ленина в Москве было решено в рамках профилактики коронавирусной инфекции.

С 17 марта в Москве запретили посещение мавзолея Ленина и некрополя у Кремлевской стены. Об этом 18 марта сообщает "Интерфакс".

Допуск к мавзолею и некрополю закрыли в связи с профилактическими работами, однако сроки их окончания не уточнили.

По данным "Интерфакса", закрыть мавзолей решено в рамках профилактики коронавирусной инфекции.

Агентство уточнило, что плановая профилактика в мавзолее проводится раз в два года. В последний раз такие профилактические работы были проведены в период с 18 февраля по 16 апреля 2019 года.

Как пишет "Медуза", по состоянию на 18 марта в РФ подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусом. Из них девять человек вылечились, никто не умер.

Так называемая министр здравоохранения "ДНР" Ольга Долгошапко рассказала, что на территории "республики" проверяют шесть человек с подозрением на коронавирус, пишет "РИА Новости".

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.