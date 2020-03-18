В Италии оштрафовали украинку, незаконно продававшую медицинские маски

О незаконной торговле в полицию сообщил местный житель района Лорентего в Милане. Женщина пыталась сбежать от правоохранителей, пряча товары под курткой, однако ее все же задержали.

53-летнюю украинку оштрафовали в Италии за незаконную продажу хирургических масок. Об этом 17 марта сообщает Milano Today.

О незаконной торговле в полицию сообщил местный житель района Лорентего в Милане. Женщина пыталась сбежать от правоохранителей, пряча товары под курткой, однако ее все же задержали.

Украинка сама призналась, что пыталась продать хирургические маски. Она была оштрафована за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах.

По состоянию на вечер 17 марта в Италии коронавирусом заразились 31 506 человек. Среди них в настоящее время продолжают лечение 26 062, умерли – 2503, еще 2941 выздоровели, сообщает Министерство здравоохранения Италии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к вечеру 17 марта общее число зараженных в мире превысило 190 тыс., более 7,5 тыс. человек скончались.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.