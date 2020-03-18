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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Путин приехал в оккупированный Крым. МИД Украины выразил протест

Президент РФ Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, чтобы вручить награды строителям Крымского моста. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что такие действия Путина являются "циничным и демонстративным пренебрежением" общепризнанными принципами и нормами международного права.

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Путин не согласовывал свой визит в Крым с украинскими властями
Путин не согласовывал свой визит в Крым с украинскими властями
Фото: ЕРА

18 марта в оккупированный Крым прибыл президент РФ Владимир Путин. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

"Президент вручит государственные награды строителям Крымского моста и встретится с представителями общественности Республики Крым и Севастополя", – заявили в пресс-службе.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ведомство выражает "решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом" Путина в аннексированный Крым.

"Украина считает этот визит, как и все предыдущие не согласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во временно оккупированные Автономную Республику Крым и Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, обязательствами РФ по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Российская Федерация", – подчеркнули в МИД.

В ведомстве заявили, что Крым и Севастополь являются и в дальнейшем останутся неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

"Никакие поездки российских чиновников на оккупированный полуостров, как и незаконное строительство так называемого Крымского моста не являются признаками изменения статуса этих украинских административных единиц, закрепленных в Конституции Украины и признанных международным сообществом. В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста", – добавили в пресс-службе.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

18 марта считается днем начала незаконной аннексии Крыма.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, МИД, Севастополь, МИД Украины, Керченский пролив, аннексия, мост, президент, Российская Федерация
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