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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Документальный фильм Гордона об аннексии Крыма. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется его документальный фильм об аннексии Крыма. Выход фильма "Кто и как помог Путину украсть Крым" приурочен к шестой годовщине аннексии полуострова. 18 марта 2014 года, после незаконного референдума о его статусе, Россия и непризнанные власти Крыма подписали соглашение о его вхождении в состав РФ.

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В фильм Гордон включил фрагменты программ с украинскими и российскими политиками, военными деятелями и журналистами. Часть из них была непосредственными участниками и свидетелями событий 2014 года, другие знают детали операции или же занимали высокие должности в предыдущие годы. 

Так, в фильме использованы интервью с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в период аннексии исполнял обязанности президента, Александром Турчиновым, с и.о. главы Администрации Президента Украины в тот период Сергеем Пашинским, с Анатолем Могилевым, который тогда был председателем Совета министров Крыма, с тогдашним премьером Арсением Яценюком, с тогдашними главой СБУ Валентином Наливайченко и главой МВД Украины Арсеном Аваковым, а также с дипломатом Юрием Сергеевым, который во время аннексии был постоянным представителем Украины при ООН, и лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. 

"Ровно шесть лет назад в нарушение всех международных правил и норм Крым был аннексирован РФ. Незаконно аннексирован. И все эти годы мне не дает покоя одна мысль – почему так произошло, почему россияне пришли и почему украинцы не встретили их так, как должны были", – сказал Гордон.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, аннексия
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