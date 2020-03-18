Документальный фильм Гордона об аннексии Крыма. Трансляция

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

В фильм Гордон включил фрагменты программ с украинскими и российскими политиками, военными деятелями и журналистами. Часть из них была непосредственными участниками и свидетелями событий 2014 года, другие знают детали операции или же занимали высокие должности в предыдущие годы.

Так, в фильме использованы интервью с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в период аннексии исполнял обязанности президента, Александром Турчиновым, с и.о. главы Администрации Президента Украины в тот период Сергеем Пашинским, с Анатолем Могилевым, который тогда был председателем Совета министров Крыма, с тогдашним премьером Арсением Яценюком, с тогдашними главой СБУ Валентином Наливайченко и главой МВД Украины Арсеном Аваковым, а также с дипломатом Юрием Сергеевым, который во время аннексии был постоянным представителем Украины при ООН, и лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

"Ровно шесть лет назад в нарушение всех международных правил и норм Крым был аннексирован РФ. Незаконно аннексирован. И все эти годы мне не дает покоя одна мысль – почему так произошло, почему россияне пришли и почему украинцы не встретили их так, как должны были", – сказал Гордон.