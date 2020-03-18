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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

18 марта выйдет документальный фильм Гордона об аннексии Крыма

Фильм основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона "Кто и как помог Путину украсть Крым", который сегодня выйдет в YouTube, приурочен к шестой годовщине аннексии полуострова.

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Гордон: Все эти годы мне не дает покоя одна мысль почему россияне пришли в Крым и почему украинцы не встретили их так, как должны были
Гордон: Все эти годы мне не дает покоя одна мысль – почему россияне пришли в Крым и почему украинцы не встретили их так, как должны были
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

18 марта выйдет второй документальный фильм – расследование основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона об аннексии Крыма, сообщил журналист изданию "ГОРДОН".

Трансляция состоится на YouTube-канале Гордона, начало – в 18.00.

Выход фильма "Кто и как помог Путину украсть Крым" приурочен к шестой годовщине аннексии Крыма. 18 марта 2014 года, после незаконного референдума о статусе полуострова, Россия и непризнанные власти Крыма подписали соглашение о его вхождении в состав РФ.

"Ровно шесть лет назад в нарушение всех международных правил и норм Крым был аннексирован РФ. Незаконно аннексирован. И все эти годы мне не дает покоя одна мысль – почему так произошло, почему россияне пришли и почему украинцы не встретили их так, как должны были", – сказал Гордон.

В свой документальный фильм он включил фрагменты программ с украинскими и российскими политиками, военными деятелями и журналистами. Часть из них была непосредственными участниками и свидетелями событий 2014 года, другие знают детали операции или же занимали высокие должности в предыдущие годы. 

Так, в фильме использованы интервью с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в период аннексии исполнял обязанности президента, Александром Турчиновым, с и.о. главы Администрации Президента Украины в тот период Сергеем Пашинским, с Анатолем Могилевым, который тогда был председателем Совета министров Крыма, с тогдашним премьером Арсением Яценюком, с тогдашними главой СБУ Валентином Наливайченко и главой МВД Украины Арсеном Аваковым, а также с дипломатом Юрием Сергеевым, который во время аннексии был постоянным представителем Украины при ООН, и лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. 

Турчинов и Пашинский рассказали, как происходила аннексия Крыма с точки зрения тогдашних украинских властей, Аваков и Наливайченко вспомнили свою поездку в Крым в феврале 2014 года для поиска сбежавшего из Киева президента Виктора Януковича, а Сергеев подробно сообщил о письме Януковича российскому президенту Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

В фильм Гордона также вошли отрывки из интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, сыном бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергеем Хрущевым, экс-главой СБУ и бывшим секретарем СНБО Евгением Кравчуком, бывшим начальником Генерального штаба ВСУ Владимиром Заманой, бывшими министрами обороны Александром Кузьмуком и Анатолием Гриценко, бывшим главой СБУ и экс-начальником Главного управления военной разведки Минобороны Украины Игорем Смешко, бывшим главным военным прокурором Украины Анатолием Матисом, бывшим замглавы СБУ Александром Скипальским, бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым, бывшим премьер-министром РФ Михаилом Касьяновым, бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым, бывшим народным депутатом Украины и экс-лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, украинским бизнесменом Игорем Коломойским, мэром Харькова Геннадием Кернесом, российским журналистом Алексеем Венедиктовым, российскими политологами Станиславом Белковским и Андреем Пионтковским, бывшим спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и другими. 

"Я глубоко убежден, что все учебники всех стран мира перевраны. Где-то больше, где-то меньше. Правду найти очень трудно. И этим фильмом я попытался немножко приоткрыть завесу таинственности с событий 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, а Украина безропотно его отдала... Ну дальше всех рассудит история", – сказал Гордон. 

Теги: Виктор Янукович, Россия, Леонид Кравчук, Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Крым, Арсен Аваков, Валентин Наливайченко, Станислав Белковский, Александр Турчинов, Сергей Пашинский, Александр Кузьмук, Игорь Коломойский, Владимир Замана, Анатолий Могилев, Дмитрий Ярош, Мустафа Джемилев, Сергей Хрущев, Юрий Сергеев, Илья Пономарев, Евгений Марчук, аннексия, Михаил Касьянов, Алексей Венедиктов, Андрей Пионтковский, Курт Волкер
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