18 марта выйдет документальный фильм Гордона об аннексии Крыма

Гордон: Все эти годы мне не дает покоя одна мысль – почему россияне пришли в Крым и почему украинцы не встретили их так, как должны были Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

18 марта выйдет второй документальный фильм – расследование основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона об аннексии Крыма, сообщил журналист изданию "ГОРДОН".

Трансляция состоится на YouTube-канале Гордона, начало – в 18.00.

Выход фильма "Кто и как помог Путину украсть Крым" приурочен к шестой годовщине аннексии Крыма. 18 марта 2014 года, после незаконного референдума о статусе полуострова, Россия и непризнанные власти Крыма подписали соглашение о его вхождении в состав РФ.

"Ровно шесть лет назад в нарушение всех международных правил и норм Крым был аннексирован РФ. Незаконно аннексирован. И все эти годы мне не дает покоя одна мысль – почему так произошло, почему россияне пришли и почему украинцы не встретили их так, как должны были", – сказал Гордон.

В свой документальный фильм он включил фрагменты программ с украинскими и российскими политиками, военными деятелями и журналистами. Часть из них была непосредственными участниками и свидетелями событий 2014 года, другие знают детали операции или же занимали высокие должности в предыдущие годы.

Так, в фильме использованы интервью с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, который в период аннексии исполнял обязанности президента, Александром Турчиновым, с и.о. главы Администрации Президента Украины в тот период Сергеем Пашинским, с Анатолем Могилевым, который тогда был председателем Совета министров Крыма, с тогдашним премьером Арсением Яценюком, с тогдашними главой СБУ Валентином Наливайченко и главой МВД Украины Арсеном Аваковым, а также с дипломатом Юрием Сергеевым, который во время аннексии был постоянным представителем Украины при ООН, и лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

Турчинов и Пашинский рассказали, как происходила аннексия Крыма с точки зрения тогдашних украинских властей, Аваков и Наливайченко вспомнили свою поездку в Крым в феврале 2014 года для поиска сбежавшего из Киева президента Виктора Януковича, а Сергеев подробно сообщил о письме Януковича российскому президенту Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину.

В фильм Гордона также вошли отрывки из интервью с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком, сыном бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергеем Хрущевым, экс-главой СБУ и бывшим секретарем СНБО Евгением Кравчуком, бывшим начальником Генерального штаба ВСУ Владимиром Заманой, бывшими министрами обороны Александром Кузьмуком и Анатолием Гриценко, бывшим главой СБУ и экс-начальником Главного управления военной разведки Минобороны Украины Игорем Смешко, бывшим главным военным прокурором Украины Анатолием Матисом, бывшим замглавы СБУ Александром Скипальским, бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым, бывшим премьер-министром РФ Михаилом Касьяновым, бывшим депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым, бывшим народным депутатом Украины и экс-лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, украинским бизнесменом Игорем Коломойским, мэром Харькова Геннадием Кернесом, российским журналистом Алексеем Венедиктовым, российскими политологами Станиславом Белковским и Андреем Пионтковским, бывшим спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером и другими.

"Я глубоко убежден, что все учебники всех стран мира перевраны. Где-то больше, где-то меньше. Правду найти очень трудно. И этим фильмом я попытался немножко приоткрыть завесу таинственности с событий 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, а Украина безропотно его отдала... Ну дальше всех рассудит история", – сказал Гордон.