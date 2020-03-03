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ПОЛИТИКА

Россия хочет хитростью заставить Европу признать аннексию Крыма – СМИ

По данным журналистов Democratic Europe, Россия использует различные общественные организации, чтобы заполучить косвенное свидетельство поддержки ее политики в Крыму со стороны европейских стран.

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Подконтрольные Кремлю СМИ будут рады заявить, что ряд государств ЕС и членов НАТО признали принадлежность полуострова Крым Российской Федерации, пишут авторы статьи
Подконтрольные Кремлю СМИ будут рады заявить, что ряд государств ЕС и членов НАТО признали принадлежность полуострова Крым Российской Федерации, пишут авторы статьи
Фото: EPA

Россия не прекращает попыток легитимизировать оккупацию украинского Крыма, к процессу привлекаются пропагандисты и пророссийские, часто спонсируемые Кремлем европейские политики, а также различные организации, выполняющие роль российских "троянских коней" в Европе, пишет в редакционной статье Democratic Europe.

В марте 2019 года, по данным авторов, минюст Бельгии зарегистрировал неправительственную общественную организацию "Международная ассоциация "Таврида" (соучредители – московский Международный совет российских соотечественников и брюссельская European Russian Community). Задекларированная задача – "отстаивание интересов населения Крыма в международных инстанциях". Буквально сразу бельгийский минюст аннулировал регистрацию. Юристы пришли к выводу, что деятельность "Тавриды" угрожает государственным интересам. Одним из основных аргументов стало то, что организация была создана по согласованию с администрацией президента РФ и финансировалась из госбюджета России.

Оказавшись на нелегальном положении, "Таврида" стала отрабатывать варианты перерегистрации в Австрии, Италии и Швейцарии. Это дало бы ее представителям доступ к коридорам Европарламента и Еврокомиссии. Не исключено, что в случае провала попытки перерегистрироваться в ЕС организация просто сменит вывеску, но ее суть останется неизменной – она будет исполнять роль "троянского коня" России, отмечают журналисты. Они пишут, что именно на "Тавриду" Россия делает ставку в вопросе решения Международного трибунала ООН по морскому праву по поводу действий РФ в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. В частности, "Тавриде" было поручено созвать весной 2020 года так называемый Общественный трибунал, на котором осудить действия и позицию Украины по отношению к оккупированному Крыму.

Еще один пример использования общественных организаций в попытках "узаконить" оккупацию полуострова – "Российская ассоциация античных городов". Она создана 6 февраля 2020 года, поводом стала годовщина основания (2,5 тыс. лет) Боспорского царства со столицей в Пантикапее (древний город на месте современной Керчи). Цель – якобы сохранение археологического наследия античных времен.

При этом на 24–25 апреля во время Шестого Ялтинского международного экономического форума запланировано оформление на базе упомянутой структуры "Международной ассоциации античных городов", к которой РФ пригласила присоединиться Грецию, Италию, Болгарию, Турцию, Сербию, Армению, Израиль, Ливан, Иорданию, Сирию и Тунис. Представителям министерств культуры в Афинах, Риме, Софии и Анкаре стоит понимать, пишут авторы, что подконтрольные Кремлю СМИ будут рады заявить, что "четыре государства из состава НАТО, три государства ЕС и еще ряд стран перешагнули через геополитические препятствия, западные санкции, искусственные ограничения и другие барьеры и, наконец, официально признали принадлежность полуострова Крым Российской Федерации".

Таким образом, цель создания ассоциации будет полностью оправдана – косвенно несколько авторитетных государств фактически признают российскую власть в оккупированном Крыму, делают вывод авторы.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, Европейский союз
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