Россия использует "представителей Крыма" для создания ложной реальности о полуострове – МИД Украины

Оккупационные власти Крыма говорят на международном уровне, что все хорошо, но не пускают международные организации для мониторинга ситуации на полуострове, отметила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

Россия использует международные "визиты" так называемых представителей Крыма для создания иллюзии, что на полуострове все хорошо. Такое мнение официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко выразила 1 марта в эфире радио "Крым.Реалии".

"Это один из элементов гибридной агрессии России. Мало того что была предпринята попытка аннексии украинского Крыма, так еще и оккупационная власть пытается создать ложную реальность, дымовую завесу – якобы в условиях оккупации Крым процветает. Для этого используют любые международные площадки, любые мероприятия экономического или культурного характера. Туда пытаются приезжать представители крымской оккупационной власти, чтобы продвигать ложный нарратив о том, что в Крыму все хорошо, с правами человека проблем нет и вообще на полуострове после оккупации сложилась стабильная, спокойная ситуация", – сказала она.

Спикер МИД Украины подчеркнула, что "это не отвечает действительности".

Она назвала "слабым местом России" отсутствие доступа международных организаций для мониторинга происходящего в Крыму.

"Россия не дает такой возможности. Одно дело – говорить о своей готовности, другое – конкретные действия. Между тем люди, которые пережили заключение в России или в Крыму, рассказывают, какая там ситуация на самом деле, в какой опасности находятся те, кто пытаются противостоять оккупации полуострова", – отметила Зеленко.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

27 февраля 2020 года посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил, что представители оккупационной власти Ялты встретились с членами мэрии Ниццы, находясь во Франции "под прикрытием традиционного карнавала".