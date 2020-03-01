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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия использует "представителей Крыма" для создания ложной реальности о полуострове – МИД Украины

Оккупационные власти Крыма говорят на международном уровне, что все хорошо, но не пускают международные организации для мониторинга ситуации на полуострове, отметила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

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Крым был оккупирован весной 2014 года
Крым был оккупирован весной 2014 года
Фото: Совет министров Крыма / Facebook

Россия использует международные "визиты" так называемых представителей Крыма для создания иллюзии, что на полуострове все хорошо. Такое мнение официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко выразила 1 марта в эфире радио "Крым.Реалии".

"Это один из элементов гибридной агрессии России. Мало того что была предпринята попытка аннексии украинского Крыма, так еще и оккупационная власть пытается создать ложную реальность, дымовую завесу – якобы в условиях оккупации Крым процветает. Для этого используют любые международные площадки, любые мероприятия экономического или культурного характера. Туда пытаются приезжать представители крымской оккупационной власти, чтобы продвигать ложный нарратив о том, что в Крыму все хорошо, с правами человека проблем нет и вообще на полуострове после оккупации сложилась стабильная, спокойная ситуация", – сказала она.

Спикер МИД Украины подчеркнула, что "это не отвечает действительности".

Она назвала "слабым местом России" отсутствие доступа международных организаций для мониторинга происходящего в Крыму.

"Россия не дает такой возможности. Одно дело – говорить о своей готовности, другое – конкретные действия. Между тем люди, которые пережили заключение в России или в Крыму, рассказывают, какая там ситуация на самом деле, в какой опасности находятся те, кто пытаются противостоять оккупации полуострова", – отметила Зеленко.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

27 февраля 2020 года посол Украины во Франции Олег Шамшур сообщил, что представители оккупационной власти Ялты встретились с членами мэрии Ниццы, находясь во Франции "под прикрытием традиционного карнавала".

Теги: Россия, Крым, МИД Украины, права человека, оккупация, аннексия, Екатерина Зеленко, спикер
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