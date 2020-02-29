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В Украину вернулись задержанные в Крыму украинские рыбаки

15 февраля в Азовском море представители российской спецслужбы задержали лодку с четырьмя украинскими рыбаками, которые вышли в море с нарушениями. Сегодня рыбаки вернулись, группа морской охраны сопроводила их в порт Бердянск.

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Рыбаки вернулись на своей лодке
Рыбаки вернулись на своей лодке
Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба Украины сегодня сообщила о возвращении на родину украинских рыбаков, которые были задержаны в аннексированном Крыму 15 февраля.

"Сегодня утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ доставят в район обозначенной системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами... Уже через несколько часов на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск тактическая группа катеров мариупольского отряда морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство. По мере приближения оно было распознано как ЯЗП-0901, на борту находилось четыре человека", – говорится в сообщении.

После проверки документов и осмотра катерная группа морской охраны сопроводила рыбаков в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной.

"За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждый из рыбаков привлечен к административной ответственности, на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток", – отметили в ГПСУ.

15 февраля в Азовском море представители российской спецслужбы задержали лодку с четырьмя гражданами Украины на борту. В ФСБ заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

По данным российской спецслужбы, все четверо признались в незаконном вылове рыбы. Один из допрошенных рыбаков якобы сказал, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями. 

Подконтрольный России "Керченский городской суд" 15 февраля назначил им 10 суток административного ареста. Они находились в СИЗО Керчи. 

Из-за задержания моряков в МИД Украины вызывали временного поверенного по делам РФ.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил на пресс-конференции, что рыбаки вышли в море с нарушениями и после возвращения на материковую часть Украины будут привлечены к ответственности по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение пограничного режима или режима в пунктах пропуска через государственную границу), сообщает "Укринформ"За это предусмотрен штраф в размере до 170 грн.

25 февраля депутат от "Слуги народа" Павел Мельник заявил, что рыбаков отпустили из-под ареста.

В ноябре 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.

Теги: Россия, Украина, ФСБ, Госпогранслужба, Бердянск, ГПСУ, рыбалка
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