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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Крошатся и выпадают зубы, на еду смотреть невозможно". Жена фигуранта дела "Хизб-ут-Тахрир" рассказала об условиях в российском СИЗО

У фигуранта "красногвардейского" дела "Хизб ут-Тахрир" Арсена Абхаирова, который находится в СИЗО Ростова-на-Дону, ухудшается состояние здоровья. Об этом его супруга Азизе рассказала правозащитникам.

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Абхаирова (слева) и двух его земляков в РФ считают членами террористической организации
Абхаирова (слева) и двух его земляков в РФ считают членами террористической организации
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Украинский политический заключенный, фигурант "красногвардейского" дела "Хизб ут-Тахрир" Арсен Абхаиров жалуется на условия содержания в следственном изоляторе российского Ростова-на-Дону. Как сообщила в Facebook правозащитная группа "Крымская солидарность", об этом рассказала его супруга Азизе, навестившая мужа 27 февраля.

У Абхаирова крошатся и выпадают зубы, но стоматологическую помощь ему не оказывают.

"Еду, которую здесь дают, не то что есть – на нее смотреть невозможно, поэтому питаюсь тем, что передают в передачах", – пересказала слова политзаключенного Азизе Абхаирова.

По ее словам, сейчас Абхаиров находится в спецблоке под круглосуточным видеонаблюдением – как "особо опасный террорист".

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1070029640031158

14 февраля 2019 года у жителей поселка Красногвардейское в оккупированном Крыму Эскендера Абдулганиева, Рустема Эмирусеинова и Абхаирова прошли обыски. В отношении всех троих открыли уголовные дела по подозрению в членстве в организации "Хизб ут-Тахрир".

По версии следствия, не позднее 2017 года в Красногвардейском районе Крыма Эмирусеинов создал ячейку "Хизб ут-Тахрир", а Абдулганиев и Абхаиров стали ее участниками.

15 февраля 2019 года подконтрольный оккупационным властям "Киевский суд" Симферополя взял их под стражу. Арестованных перевели в Ростов-на-Дону, где военный суд 29 января 2020 года начал рассмотрение их дела.

Адвокат политзаключенных говорил, что Абхаиров также жаловался на боли в спине."Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Крым, СИЗО, правозащитники, Ростов-на-Дону, военный суд, Хизб ут-Тахрир, Крымская солидарность, Арсен Абхаиров
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