Представители оккупационной власти Ялты встретились с членами мэрии Ниццы

Представители подконтрольной России администрации крымской Ялты находились во французской Ницце "под прикрытием традиционного карнавала", заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

Представители оккупационных властей из крымской Ялты посетили итальянскую Ниццу, где провели встречи с местными властями. Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Представители так называемой "мэрии Ялты" гастролировали на днях в Ницце, встречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала. Ну какой карнавал без марионеток и шутов?" – написал дипломат.

Он добавил, что для репутации местной власти такие гости не на пользу.

"Официальная позиция Франции неизменна: Крым – это Украина!" – отметил посол.

Представники т.зв.«мерії Ялти» гастролювали днями в Ніцці, позустрічались з місцевою владою під прикриттям традиційного Карнавалу.Ну який карнавал без маріонеток і блазнів? Втім,репутації місцевої влади такі гості точно не на користь. Офіційна позиція * незмінна: Крим-це Україна! pic.twitter.com/0wqKTqjXNk — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) February 27, 2020

Традиционный карнавал в Ницце начался 15-го и закончится 29 февраля.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте 2016 года мэр Ниццы Кристиан Эстрози принимал у себя делегацию "властей" оккупированной РФ Ялты, подписав с нею "письмо о намерениях" и "восстановлении дружеских отношений".