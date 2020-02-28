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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Представители оккупационной власти Ялты встретились с членами мэрии Ниццы

Представители подконтрольной России администрации крымской Ялты находились во французской Ницце "под прикрытием традиционного карнавала", заявил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

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Карнавал в Ницце закончится 29 февраля
Карнавал в Ницце закончится 29 февраля
Фото: ЕРА

Представители оккупационных властей из крымской Ялты посетили итальянскую Ниццу, где провели встречи с местными властями. Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Представители так называемой "мэрии Ялты" гастролировали на днях в Ницце, встречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала. Ну какой карнавал без марионеток и шутов?" – написал дипломат.

Он добавил, что для репутации местной власти такие гости не на пользу.

"Официальная позиция Франции неизменна: Крым – это Украина!" – отметил посол.

Традиционный карнавал в Ницце начался 15-го и закончится 29 февраля. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте 2016 года мэр Ниццы Кристиан Эстрози принимал у себя делегацию "властей" оккупированной РФ Ялты, подписав с нею "письмо о намерениях" и "восстановлении дружеских отношений".

Теги: Крым, Франция, карнавал , Ялта, аннексия, Олег Шамшур, Ницца
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