Сенцов: Я бы хотел как можно скорее отмечать День деоккупации Крыма

По словам режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова, сегодня идеи некоторых украинских политиков напоминают ему времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов надеется, что, помимо Дня сопротивления оккупации Крыма, в Украине вскоре будут отмечать и День деоккупации полуострова. Об этом он рассказал в блоге издания "Обозреватель".

"Президент Зеленский, выступая на форуме, говорил очень важные и хорошие вещи о Крыме. Я согласен почти со всем, что он говорил. Он предложил ввести День сопротивления. Это хорошо, но я бы очень хотел как можно раньше отмечать другой праздник, это праздник деоккупации Крыма", – отметил Сенцов.

Он отметил, что в самом начале гибридной войны России против Украины он не верил, что президент РФ Владимир Путин решится ввести войска и пойдет на прямой захват Крыма.

"Мы видели маневры его военных, но такое всегда было в Крыму. Имею в виду Черноморский флот. Мы видели как изменилась риторика пророссийских крымских партий, а потом становилась все сильнее и сильнее. А все так быстро начало развиваться, что уже поздно было что-то делать", – добавил Сенцов.

По словам режиссера, сейчас некоторые идеи украинских политиков и госслужащих напоминают ему времена экс-президента Украины Виктора Януковича.

"К сожалению, реваншизм в нашей стране начал поднимать голову. Я бы очень не хотел, чтобы это были признаки будущей оккупации всей Украине. Потому что украинцы сделали свой выбор и не хотят возвращаться ни в эпоху Януковича, ни в Россию, чтобы быть сателлитом Путина. Я уверен, что не дадим этого сделать никому, мы обязательно победим и построим ту страну, которую все хотим видеть, и будем отмечать и День Независимости, и праздник возвращения Крыма", – уверен Сенцов.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что 26 февраля в Украине официально будет Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

26 февраля 2014 года, еще до оккупации полуострова Россией, возле крымского парламента в Симферополе проходили два митинга: на одном были крымские татары, которые выступали за единство Украины, на другом – сторонники присоединения полуострова к России. На акции произошли столкновения, два человека погибли. По данным издания "Крым.Реалии", в проукраинской акции приняло участие около 10 тыс. человек.

Крымская правозащитная группа группа сообщала, что по "делу 26 февраля" проукраинским активистам в Крыму вынесли восемь приговоров, в том числе к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима был приговорен заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. Он был освобожден в 2017 году в рамках обмена.