Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крымского журналиста Семену исключили из российского перечня экстремистов и террористов

В российском перечне экстремистов и террористов, из которого исключили крымского журналиста Николая Семену, он указан как российский гражданин. Семена выехал на материковую Украину.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Семена покинул Крым 18 февраля
Семена покинул Крым 18 февраля
Фото: krymr.com

Покинувшего оккупированный Крым украинского журналиста Николая Семену власти РФ исключили из федерального перечня террористов и экстремистов, куда его внесли в 2016 году. На это 27 февраля обратил внимание проект "Ґрати".

Данные Семены указаны в разделе "Исключенные" в перечне на сайте Росфинмониторинга. Российское ведомство считает Семену российским гражданином.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

22 сентября 2017 года "Железнодорожный суд Симферополя" приговорил Семену к двум с половиной годам условно с испытательным сроком в три года за "призывы к нарушению территориальной целостности России".

18 декабря апелляционная инстанция смягчила приговор в части дополнительного наказания: срок запрета на публичную, в том числе журналистскую, деятельность сокращен с трех лет до двух.

В декабре 2019 года Национальный союз журналистов Украины призвал украинские власти включить Семену в список лиц для взаимного освобождения между Украиной и временно не подконтрольными Киеву территориями, а также способствовать его возвращению на материковую часть Украины.

14 января 2020 года "Железнодорожный суд Симферополя" удовлетворил ходатайство адвоката Александра Попкова и его подзащитного Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятии судимости.

После того как это решение вступило в законную силу, журналисту сняли запрет на публичную деятельность.

18 февраля Семена выехал из Крыма на материковую Украину на лечение.

Теги: Россия, Крым, аннексия, террористы, журналисты, Николай Семена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шварценеггер привел в дом к аллигатору двух пони
Шварценеггер привел в дом к аллигатору двух пони
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
  Финалисты нацотбора "Евровидение 2020" Tvorchi больше не будут участвовать в конкурсах
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
Спилберг отказался снимать фильм "Индиана Джонс 5"
alyona alyona показала второй подбородок
alyona alyona показала второй подбородок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS