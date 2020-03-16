В Крыму задержали крымского татарина – адвокат

О том, что в доме крымского татарина Дилявера Ибраимова прошел обыск, рассказали соседи, которые видели как от его дома отъезжают автозак и два белых микроавтобуса, сообщает его адвокат Эмиль Курбединов.

В оккупированном Россией Крыму после обысков задержали 26-летнего Дилявера Ибраимова. Об этом его адвокату Эмилю Курбединову сообщили родственники задержанного, пишет общественная организация "Крымская солидарность" в Facebook.

Со слов родственников, Дилявер был один дома, его родители сейчас в поездке. Жены дома тоже не было.

"После обыска супруга не может попасть в дом, потому что ключей, кроме Дилявера, ни у кого не было. Со мной связались родственники. Они сейчас будут звонить на горячие линии, чтобы оставить заявление в полицию о похищении человека. Его не могут найти. В МВД и ФСБ ездили. Никто не говорит, где он содержится", – прокомментировал адвокат Курбединов.

Как сообщает "Крымская солидарность", о том, что в доме прошел обыск, рассказали соседи, которые видели как от дома в районе семи часов утра отъезжают автозак и два белых микроавтобуса.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар.