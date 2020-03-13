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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Прокуратура и СБУ создают реестр иностранцев, которые незаконно посещали Крым

Информация об иностранцах, незаконно посещающих Крым, которая будет собрана в единый реестр сотрудниками Службы безопасности Украины и прокуратуры Автономной Республики Крым, позволит пограничникам оперативно реагировать на попытки нарушителей попасть в Украину, сказал прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

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Если кто-то из нарушителей появится на украинской границе, прокуроры и следователи СБУ будут проводить с ними необходимые следственные действия
Если кто-то из нарушителей появится на украинской границе, прокуроры и следователи СБУ будут проводить с ними необходимые следственные действия 
Фото: dpsu.gov.ua

Служба безопасности и прокуратура Автономной Республики Крым создают реестр иностранцев-нарушителей, которые незаконно посещали оккупированную территорию полуострова. Об этом 12 марта "Украинской правде" рассказал прокурор АР Крым Игорь Поночовный.

"Информация, которой владеет прокуратура автономии и Главное управление Службы безопасности Украины АР Крым, в отношении лиц, нарушавших порядок въезда/выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым, будет систематизирована в своеобразном реестре, что позволит оперативно реагировать на попытки нарушителей попасть в Украину”, – рассказал он.

Прокурор отметил, что этот реестр не будет государственным.

"Однако своевременное получение соответствующими органами информации позволит своевременно реагировать на попытки въезда нарушителей в Украину и привлекать их к предусмотренной ответственности", – пояснил Поночовный.

По его словам, информацию о нарушителях будут передавать в Государственную пограничную службу.

Кроме того, если кто-то из этих лиц появится на украинской границе, прокуроры и следователи СБУ будут проводить с ними необходимые следственные действия.

Пока неизвестно, будет ли реестр опубликован в открытом доступе. Этот вопрос пока решается.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

С июня 2015 въезд иностранцев в оккупированный Крым осуществляется по специальному разрешению, который выдает Государственная миграционная служба, отмечает ГМС.

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, прокуратура, граница, аннексия, Государственная миграционная служба, иностранцы, нарушители, Игорь Поночовный, Кристина Пограничная
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