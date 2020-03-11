Украинские пограничники запретили въезд двум бизнесменам из РФ, хотевшим получить в Украине визу в США

Украинские пограничники выяснили, что двое российских предпринимателей незаконно посещали оккупированный Крым, и запретили им въезд в Украину на три года.

С 2014 года в Украину запретили въезд более 600 гражданам России Фото: dpsu.gov.ua

10 марта украинские пограничники в Киеве обнаружили двух россиян, которые незаконно посещали оккупированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Госпограслужбы.

Иностранцы также сообщили, что они предприниматели, а целью их приезда в Украину является оформление американских виз. Как отметили в ГПСУ, в Украине россияне, вероятно, ожидали более быструю процедуру получения визы в США, чем в РФ.

Однако из-за нарушения правил въезда/выезда в Крым им запрещен въезд в Украину на три года.

В январе СБУ сообщала, что с 2014 года запретила въезд в Украину 675 гражданам России и не пустила в страну более 5 тыс. россиян.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С июня 2015 въезд иностранцев в оккупированный Крым осуществляется по специальному разрешению, который выдает Государственная миграционная служба, отмечает ГМС.