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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

МИД Украины осудил обыски у крымских татар в Бахчисарае, прокуратура АРК открыла производства

МИД Украины выразил протест РФ из-за действий российских силовиков, которые задержали 11 марта в Крыму четырех крымских татар.

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Обыски прошли в Бахчисарае
Обыски прошли в Бахчисарае
Фото: Крымская солидарность / Facebook

11 марта после проведенных российскими силовиками в оккупированном Бахчисарае обысков у крымских татар прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовные производства. Об этом информирует сайт ведомства.

Сначала прокуратура АРК открыла производство по статье о нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 162 УК Украины) жителей Крыма, а после задержаний – еще и по статье о незаконном лишении свободы или покушении на человека (ч. 2 ст. 146).

"После проведения незаконных обысков в Бахчисарайском районе, оккупационные "правоохранители" незаконно задержали четырех жителей временно оккупированного полуострова", – отметили в прокуратуре.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили "решительный протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных сегодня российской оккупационной властью в Бахчисарайском районе АР Крым".

"Игнорируя свои международно-правовые обязательства как государства-оккупанта, Россия и в дальнейшем воспринимает фактор коренного народа Крыма как угрозу для оккупационного режима. Вызывает возмущение, что в рамках политики репрессий против крымских татар Россия продолжает злоупотреблять антитеррористическим законодательством, используя сфабрикованные обвинения в терроризме для преследования крымскотатарских активистов", – говорится в заявлении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что "такие действия резко противоречат декларациям Москвы о необходимости деэскалации в отношениях между двумя государствами".

11 марта в Бахчисарайском районе Крыма российские силовики провели обыски у представителей крымскотатарского народа. Были задержаны Энвер Мустафаев, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов и Рустем Сейтмеметов. Их увезли в отделение ФСБ. Мустафаева впоследствии отпустили. Всем задержанным инкриминируют организацию деятельности террористической организации. Им вменяют участие в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". Создателем ячейки, по мнению российских силовиков, был журналист крымскотатарского телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров, который с 2017 года не живет на полуострове.

Теги: Крым, прокуратура, МИД Украины, оккупация, ФСБ, крымские татары, Бахчисарай, задержание, уголовное производство, обыски, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов
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