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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Лавров назвал ложью информацию о нарушении прав крымских татар в аннексированном Крыму

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что при украинской власти "никто не думал" о религиозных правах крымских татар в Крыму.

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Лавров заявил, что в Крыму строят мечеть
Лавров заявил, что в Крыму строят мечеть
Фото: mid.ru

В аннексированном Россией Крыму не нарушаются права крымских татар. Об этом 4 февраля на встрече с представителями "Российской газеты" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, стенограмму беседы опубликовал МИД РФ.

Дипломата попросили прокомментировать слова президента Турции Реджепа Эрдогана о положении крымских татар в Крыму.

"В отношении позиции Турции по крымским татарам не прозвучало ничего нового. Эрдоган на переговорах с президентом России Путиным, которые происходят регулярно, выступает с тех же позиций. Нам эта оценка Анкары известна. Мы исходим из того, что нужно посмотреть на происходящее в Крыму своими глазами, а не со стороны. Все те, кто побывал в Крыму... сразу же понимают, что все, что говорится о нарушениях прав человека в отношении крымских татар в Крыму, является откровенной ложью", – сказал Лавров.

Он отметил, что "Эрдоган имеет приглашение посетить Крым, он его не отверг".

"Оно было сделано в связи с предстоящим открытием крупнейшей мечети в Симферополе. В Крыму никогда не было мечети – под украинской властью никто не думал о каких-то религиозных правах крымских татар. Вы знаете, что их язык обрел статус государственного, вместе с русским и украинским, только после возвращения Крыма в состав России. Только тогда состоялись политическая реабилитация и земельная амнистия. Поэтому ни единого факта того, что права крымских татар или любой другой народности в Крыму нарушаются, никто никогда не представил", – заявил Лавров.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным  заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар

3 февраля 2020 года Эрдоган находился с рабочим визитом в Киеве, в ходе которого достигнута договоренность о взаимном признании водительских удостоверений и предоставлении Турцией $36 млн военной помощи Украине.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, Турция, Реджеп Эрдоган, Сергей Лавров, права человека, правозащитники, крымские татары
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