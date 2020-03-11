Клуб читателей
ГОРДОН
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Силовики в Крыму проводят обыски в домах крымских татар – активисты

Российские силовики задержали трех человек после обысков в домах крымских татар в Бахчисарае и других населенных пунктах Бахчисарайского района, сообщает "Крымская солидарность". Обыски продолжаются.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Причины обыска пока неизвестны
Причины обыска пока неизвестны
Фото: Крымская солидарность / Facebook

В аннексированном Крыму сегодня утром российские силовики пришли с обысками в дома крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Об этом сообщает общественная организация "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook.

По данным активистов, обыски проходят в доме историков Шукри Сейтумерова и Сейтумера Сейтумерова, стримеров "Крымской солидарности" Амета Сулейманова и Сейдамета Мустафаева, у Рустема Сейтмеметова и Айдера Сулейманова.

В доме Сейдамета Мустафаева обыск завершился. Его не было дома, вместо него забрали его пожилого отца Энвера Мустафаева. Также после обыска забрали Рустема Сейтмеметова и Сейтумера Сейтумерова.

Причины обыска пока неизвестны. 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1078157602551695

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар

Теги: Крым, крымские татары, Бахчисарай, обыск, активист, Крымская солидарность, силовики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS