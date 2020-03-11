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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

После обысков российские силовики задержали в Крыму четырех крымских татар. Ведущему ATR вменяют создание террористической организации

После обысков сотрудники ФСБ РФ в Крыму задержали Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова и Рустема Сейтмеметова, которым вменяют участие в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". Создателем ячейки, по мнению российских силовиков, был журналист крымскотатарского телеканала ATR Сейтумер Сейтумеров, который с 2017 года не живет на полуострове.

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Сегодня российские силовики проводили обыски в домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе
Сегодня российские силовики проводили обыски в домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе
Фото: Крымская солидарность / Facebook

11 марта российские силовики провели семь обысков в домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Об этом "Крым.Реалии" рассказала крымская правозащитница Лутфие Зудиева. 

По ее словам, сотрудники ФСБ задержали пять человек – Энвера Мустафаева, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова, Амета Сулейманова и Рустема Сейтмеметова. Их увезли в отделение ФСБ, но позже, как отметила Зудиева в Facebook, 66-летнего Энвера Мустафаева отпустили. 

https://www.facebook.com/lutfiye.zudiyeva/posts/10214106480090845

По ее информации, всем задержанным инкриминируют ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). 

Адвокат Эдем Семедляев в комментарии "Ґратам" уточнил, что речь идет о деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". Он сказал, что ни одного адвоката на место проведения обысков не допустили.

По словам Зудиевой, обыски еще продолжаются, их проводят в том числе в домах родственников задержанных крымских татар.

Следственные действия прошли и в доме телеведущего телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова (тезка задержанного сегодня историка Сейтумера Сейтумерова), который с 2017 года живет на материковой части Украины. Журналист написал в Facebook, во время обыска в доме была только его пожилая мать. 

"Силовики выломали дверь, ужасно напугав мою пожилую мать. У нее больное сердце, поэтому пришлось вызывать скорую помощь... По словам моей матери, ФСБшники искали у нас дома оружие! Ну глупее причины тяжело было придумать. Естественно, никакого оружия они не нашли. Как сообщила мать, забрали какие-то мои университетские фотографии. Заставили ее подписать какие-то бумаги. Что она подписала – неизвестно, так как в таком шоковом состоянии она ничего не понимала", – сообщил Сейтумеров. 

Зудиева уточнила в Facebook, что именно телеведущему Сейтумерову вменяют организацию деятельности террористической организации. 

"Собственно, уже понятно, судя по документам, что действительно появилось дело "третьей бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", – написал в Facebook главный редактор "Ґрат" Антон Наумлюк. 

https://www.facebook.com/anton.naumliuk/posts/3123393087695610

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

По данным заместителя постоянного представителя президента в Крыму Тамилы Ташевой, после аннексии Россией в 2014 году полуостров покинули более 25 тыс. крымских татар

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теги: Крым, крымские татары, Бахчисарай, ATR, Антон Наумлюк, Хизб ут-Тахрир, Лутфие Зудиева, Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов, Рустем Сейтмеметов
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