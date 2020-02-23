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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В СИЗО Уфы обнаружили двух фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир"

Братьев Узеира и Теймура Абдуллаевых, которые приговорены по крымскому делу "Хизб ут-Тахрир", этапировали в неизвестном направлении из СИЗО Таганрога 10 февраля.

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Братьев Абдуллаевых приговорили к длительным тюремным срокам за участие в "Хизб ут-Тахрир". В Украине эта организация существовала на законных основаниях
Братьев Абдуллаевых приговорили к длительным тюремным срокам за участие в "Хизб ут-Тахрир". В Украине эта организация существовала на законных основаниях
Фото: Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group / Facebook

Крымские татары Узеир и Теймур Абдуллаевы, приговоренные российским судом к длительным срокам заключения за участие в организации "Хизб ут-Тахрир", находятся в уфинском СИЗО №1 (Башкортостан, РФ). Об этом Крымской правозащитной группе сообщила их мать Диляра Абдуллаева.

"Вчера узнала, что мои сыновья еще в Уфе. У них ничего нет, они голодные. Попыталась через интернет найти магазин и сделала заказ, но, когда им доставят еду, неизвестно, а их каждый день могут этапировать", – сказала она.

Женщина пояснила, что ее сыновья не могут по религиозным убеждениям есть еду, которую дают в следственном изоляторе.

Абдуллаева сообщала, что ее сыновей 10 февраля ночью отправили по этапу в неизвестном направлении из СИЗО в Таганроге.

https://www.facebook.com/crimeahrg/posts/2540600302892262

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Теймур и Узеир Абдуллаевы, Рустем Исмагилов, Айдер Селединов и Эмиль Джемаденов были задержаны в октябре 2016 года после обысков у них дома в аннексированном Крыму. Им предъявили обвинения по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ за членство в организации "Хизб ут-Тахрир". В декабре 2018 года их этапировали в СИЗО российского Ростова-на-Дону.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновными фигурантов так называемого первого симферопольского дела "Хизб ут-Тахрир" в организации или участии в деятельности террористической организации и приговорил их к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Военная коллегия приговорила Теймура Абдуллаева к 17 годам тюрьмы, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Исмаилова – к 14 годам, Салединова и Джемаденова – к 12 годам. Позже Верховный суд России сократил срок братьям Абдуллаевым на полгода.

Теги: Россия, Крым, Украина, российская агрессия, Хизб ут-Тахрир, Узеир Абдуллаев, Теймур Абдуллаев
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