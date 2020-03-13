Украина запретила въезд журналисту российского НТВ

Корреспондент российского телеканала НТВ Алексей Петрушко в 2018 году незаконно посетил оккупированный Россией Крым, пишет "Украинская правда".

За шесть лет, по данным СБУ, запретила въезд в Украину 675 гражданам России Фото: dpsu.gov.ua

В аэропорту Борисполь украинские пограничники обнаружили российского журналиста, который в 2018 году незаконно въезжал на территорию Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Во время разговора мужчина всячески отрицал свое пребывание в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей. И только во время приведения неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году", – говортся в сообщении.

Сейчас за нарушение законов Украины пограничники запретили россиянину въезд на три года и отправили обратным рейсом в Минск.

По данным "Украинской правды", речь идет о корреспонденте российского телеканала НТВ Алексее Петрушко. На YouTube-канале "Новая Каховка Херсон Одесса Николаев Антимайдан" опубликован его сюжет с оккупированного Россией полуострова.

В январе СБУ сообщала, что с 2014 года запретила въезд в Украину 675 гражданам России и не пустила в страну более 5 тыс. россиян.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

С июня 2015 въезд иностранцев в оккупированный Крым осуществляется по специальному разрешению, который выдает Государственная миграционная служба, отмечает ГМС.