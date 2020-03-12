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Российский блогер пыталась попасть в Украину по новому паспорту, потому что старый "съел пес"

Российскому блогеру Наталье Красновой запретили въезд в Украину на 10 лет, сообщает "Украинская правда".

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Ранее Красновой запретили въезд на три года из-за посещения Крыма
Ранее Красновой запретили въезд на три года из-за посещения Крыма
Фото: krasnovanatasha / Instagram

Украинские пограничники не пропустили на территорию Украины российского блогера, которой ранее был запрещен въезд на три года из-за незаконного посещения Крыма. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГПСУ.

Блогер заменила старый паспорт на новый и с ним попыталась пересечь украинскую границу. На вопрос, почему она заменила паспорт, женщина сообщила, что его якобы съела собака.

За умышленное неисполнение решения о запрете въезда в Украину, который должен был действовать до конца 2022 года, блогеру запретили въезд в Украину уже на 10 лет.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о Наталье Красновой. С 12-го по 16 марта у нее были запланированы выступления в Киеве, Одессе и Харькове, согласно афише, опубликованной на Facebook-странице мероприятия.

В январе СБУ сообщала, что с 2014 года запретила въезд в Украину 675 гражданам России и не пустила в страну более 5 тыс. россиян.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

С июня 2015 въезд иностранцев в оккупированный Крым осуществляется по специальному разрешению, который выдает Государственная миграционная служба, отмечает ГМС.

Теги: Крым, Украина, ГПСУ, Наталья Краснова
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