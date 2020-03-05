Двум российским артистам запретили въезд в Украину на три года из-за выступлений на оккупированных территориях

По информации Государственной пограничной службы Украины, один из артистов выступал на территории оккупированного боевиками Донецка, а второй посещал территорию полуострова АР Крым.

Артистов задержали в аэропортах Киева "Борисполь" и "Жуляны" Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Двум российским артистам 4 марта запретили въезд на территорию Украины на три года, пишет официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.

Одного из артистов пограничники задержали в аэропорту Борисполь. В ходе разговора тот признался, что выступал в оккупированном боевиками Донецке.

Второй гражданин РФ прибыл в аэропорт Жуляны. Правоохранительные органы выяснили, что артист посещал территорию оккупированного полуострова Крым.

Обоим гражданам России отказано в пересечении границы с Украиной.

По информации ресурса LIGA.net, речь идет о сольном исполнителе Сергее Куприке – экс-участнике группы "Лесоповал" – и о флейтисте Андрее Кривенко.