Двум российским артистам запретили въезд в Украину на три года из-за выступлений на оккупированных территориях

Двум российским артистам 4 марта запретили въезд на территорию Украины на три года, пишет официальный сайт Государственной пограничной службы Украины.
Одного из артистов пограничники задержали в аэропорту Борисполь. В ходе разговора тот признался, что выступал в оккупированном боевиками Донецке.
Второй гражданин РФ прибыл в аэропорт Жуляны. Правоохранительные органы выяснили, что артист посещал территорию оккупированного полуострова Крым.
Обоим гражданам России отказано в пересечении границы с Украиной.
По информации ресурса LIGA.net, речь идет о сольном исполнителе Сергее Куприке – экс-участнике группы "Лесоповал" – и о флейтисте Андрее Кривенко.