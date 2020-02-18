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В Украине запретили фильм, в котором снимался Зеленский

Фильм "Восемь первых свиданий", одну из ролей в котором сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский, запретили для показа в Украине.

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Фильм с Зеленским (справа) запретили в Украине
Фильм с Зеленским (справа) запретили в Украине
Скриншот: Central Partnership / YouTube

В 2019 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрировать и распространять на территории страны пять фильмов. Соответствующее распоряжение (.docx) опубликовано на сайте Госкино.

Три фильма запрещены на основании закона "О кинематографии" и приказов Министерства культуры "О дополнении перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности" на основании обращения Службы безопасности Украины.

Среди них фильмы "Мачете" 2008 года (в нем снимался американский актер Стивен Сигал) и "Сорванцы из Тимпельбаха" 2008 года (там снимался французский актер Жерар Депардье). Сигал и Депардье находятся в списке лиц, которые создают угрозу госбезопасности Украины.

Третьим фильмом из этой категории является "Восемь первых свиданий" 2012 года, поскольку там снималась российская актриса Екатерина Варнава, также внесенная в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Одним из сценаристов данного фильма является теперь действующий президент Украины Владимир Зеленский. Также он сыграл в нем одну из главных ролей.

Кроме того, на основании решения экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов были запрещены два российских фильма: "Я так не думаю" 2017 года и "Стрела" 2017 года.

В соответствии со ст. 15-1 закона Украины "О кинематографии", запрещена трансляция фильмов, произведенных страной-агрессором после 1 января 2014 года.

В январе 2016 года Кабинет Министров Украины уполномочил Госкино запрещать показ фильмов с участием актеров, признанных персонами нон грата в Украине.

Теги: Украина, кино, Стивен Сигал, Жерар Депардье, Госкино, Владимир Зеленский, Екатерина Варнава
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