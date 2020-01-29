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Назначен новый руководитель Госкино Украины

Марина Кудерчук выиграла повторный конкурс на соискание должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино. Первый конкурс, которых проходил осенью 2019 года, не был завершен.

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Кудерчук ранее работала замглавы Запорожской ОГА
Кудерчук ранее работала замглавы Запорожской ОГА
Фото: zoda.gov.ua

Главой Государственного агентства Украины по вопросам кино стала Марина Кудерчук. Такое решение утвердило 29 января правительство Украины, сообщил в Telegram министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

39-летняя Кудерчук с ноября 2019 года работала заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации. В 2017–2019 годах была заместителем директора и директором киноконцертного зала имени Довженко в Запорожье, соорганизатором Запорожского международного кинофестиваля.

Госкино Украины с 6 августа 2014 года возглавлял Филипп Ильенко. В августе 2019 года он объявил об уходе в отставку.

В конкурсе на нового главу Госкино, который проводило Нацагентство Украины по вопросам госслужбы, приняли участие восемь претендентов. Наивысшее количество баллов набрала генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, но она не прошла собеседование и не была назначена главой Госкино.

Повторный конкурс был объявлен 27 ноября. В нем приняли участие девять соискателей.

Теги: Госкино, Владимир Бородянский, Марина Кудерчук
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