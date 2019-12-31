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К повторному конкурсу на должность главы Госкино Украины допущено девять кандидатов

Среди девяти кандидатов на должность главы Госагентства Украины по вопросам кино трое принимали участие в предыдущем конкурсе, который был отменен.

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Предыдущий глава Госкино ушел в отставку
Предыдущий глава Госкино ушел в отставку
Фото: ДержКіно України / Facebook

К повторному конкурсу на соискание должности главы Государственного агентства Украины по вопросам кино допущены девять претендентов. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы.

Кандидатами являются Артем Голосов, Сергей Зленко, Олег Корниенко, Александр Король, Марина Кудерчук, Станислав Куценко, Владимир Мартынюк, Роман Плисковский и Сергей Слепак.

Зленко, Куценко и Слепак принимали участие в конкурсе на должность Госкино, который проводили осенью и который отменили.

Госкино Украины с 6 августа 2014 года возглавлял Филипп Ильенко. В августе 2019 года он объявил об уходе в отставку.

В конкурсе на нового главу Госкино, который проводило Нацагентство Украины по вопросам госслужбы, приняли участие восемь претендентов. Наивысшее количество баллов набрала генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, но она не была назначена главой Госкино.

Повторный конкурс был объявлен 27 ноября.

Теги: Украина, кино, конкурс, Госкино, госслужба
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