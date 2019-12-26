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Госкино Украины выделит почти 50 млн грн на фильм Лозницы "Бабий Яр"

Кинопроект "Бабий Яр" режиссера Сергея Лозницы совместного производства Украины и Германии стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино Украины.

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Фильм Лозницы получит госфинансирование
Фильм Лозницы получит госфинансирование
Фото: EPA

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино Украины) выделит средства на производство исторической драмы Сергея Лозницы "Бабий Яр". Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба агентства.

Кинопроект совместного производства Украины и Германии стал одним из победителей 11-го конкурсного отбора Госкино. Сумма поддержки составит 49,3 млн грн (32% от общей стоимости производства ленты).

Режиссером и сценаристом фильма будет Лозница, а продюсером – Сергей Лавренюк.

"Бабий Яр" Лозницы – это радикальный акт трансформации языка кино. Чтобы воспроизвести на экране гуманитарную трагедию, которая стала одним из символов ХХ века, режиссер порывает с традиционным нарративом и отказывается от концепции "главного героя", – говорится в сообщении.

Релиз фильма в Украине запланирован на 2021 год.

29 сентября 2019 года прошла 78-я годовщина трагедии в урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева. Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали его как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Теги: кино, Сергей Лозница, Госкино, Бабий Яр
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