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Сенцов о новой главе Госкино: Неужели это лучший специалист, чем Синькевич?

Комментируя назначение главой Госкино Украины Марины Кудерчук, режиссер Олег Сенцов назвал себя "самоучкой с одним сырым дебютом". Он сомневается, что Кудерчук на этой должности лучше, чем Юлия Синькевич, которую главой Госкино не назначили.

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Сенцов прокомментировал назначение главы Госкино
Сенцов прокомментировал назначение главы Госкино
Фото: ЕРА

Украинский режиссер Олег Сенцов сомневается, что Марина Кудерчук, которую назначили главой Государственного агентства Украины по вопросам кино, – лучший вариант для должности. Об этом он написал в Facebook 29 января.

"Не мне, самоучке с одним сырым дебютом, комментировать назначение главы Госкино, но неужели это лучший специалист, чем Юлия Синькевич?" – задал вопрос Сенцов.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/2805695652847286

Госкино Украины с 6 августа 2014 года возглавлял Филипп Ильенко. В августе 2019 года он объявил об уходе в отставку.

В конкурсе на нового главу Госкино, который проводило Нацагентство Украины по вопросам госслужбы, приняли участие восемь претендентов. Наивысшее количество баллов набрала генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, но она не прошла собеседование и не была назначена главой Госкино.

Повторный конкурс был объявлен 27 ноября. В нем приняли участие девять соискателей.

29 января 2020 года Кабинет Министров утвердил Кудерчук на должности главы Госкино.

Теги: Украина, кино, Олег Сенцов, режиссер, Госкино, Юлия Синькевич, Марина Кудерчук
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