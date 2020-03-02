Волонтеры требуют от СБУ запретить Апиной въезд в Украину

Руководитель общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков намерен обратиться в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с требованием запретить российской певице Алене Апиной въезд в Украину. Об этом Поздняков сообщил 2 марта на своей странице в Facebook.
По словам Позднякова, Апина, концерты которой запланированы на 3 апреля в Киеве, выступала в сентябре 2018 года в оккупированном Луганске, а в мае 2019 года – в аннексированном Севастополе. Апина занесена в базу "Мииротворец".
"Направлю обращение в СБУ и ГСПУ с требованием запретить ей въезд", – написал Поздняков.
В феврале 2020 года в ответ на обращение ОО "Світанок" СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Михаилу Полицеймако. В организации подчеркнули, что Полицеймако с 2017 года находится в базе "Миротворца" из-за гастролей в оккупированном Крыму.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Алена Апина родилась в 1964 году в Саратове. Сольную карьеру певица начала в 1991 году. До этого Апина выступала в составе российской группы "Комбинация".