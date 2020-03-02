Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
02 марта, 2020
 
Новости

Волонтеры требуют от СБУ запретить Апиной въезд в Украину

Концерт российской певицы Алены Апиной, выступавшей в оккупированном Луганске и аннексированном Симферополе, запланирован в Киеве на 3 апреля.

Апина занесена в базу "Миротворец" из-за выступлений в аннексированном Крыму
Апина занесена в базу "Миротворец" из-за выступлений в аннексированном Крыму
Фото:neapina / Instagram

Руководитель общественной организации "Світанок" Вадим Поздняков намерен обратиться в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с требованием запретить российской певице Алене Апиной въезд в Украину. Об этом Поздняков сообщил 2 марта на своей странице в Facebook. 

По словам Позднякова, Апина, концерты которой запланированы на 3 апреля в Киеве, выступала в сентябре 2018 года в оккупированном Луганске, а в мае 2019 года – в аннексированном Севастополе. Апина занесена в базу "Мииротворец". 

"Направлю обращение в СБУ и ГСПУ с требованием запретить ей въезд", – написал Поздняков. 

https://www.facebook.com/Nevidomy/posts/10216456084966942

В феврале 2020 года в ответ на обращение ОО "Світанок" СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру Михаилу Полицеймако. В организации подчеркнули, что Полицеймако с 2017 года находится в базе "Миротворца" из-за гастролей в оккупированном Крыму.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Алена Апина родилась в 1964 году в Саратове. Сольную карьеру певица начала в 1991 году. До этого Апина выступала в составе российской группы "Комбинация".

Теги: Киев, Крым, Луганск, оккупация, аннексия, концерт, сайт Миротворец, Алена Апина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Апина показала формы в новом клипе  
"Ты ко мне подходил, свои яйца подкатил". Апина снялась в ролике Black Russian Mama. Видео
21 декабря, 2017 16.08  
Апина снялась в постели с мужчиной  
Видео, Новости
52-летняя Апина снялась в интимных сценах в клипе "Девушка Бонда". Видео
27 апреля, 2017 14.24  
После оккупации Крыма Полицеймако выступал в Симферополе и Севастополе
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
25 февраля, 2020 18.28
Иванов хотел в Украине принять участие в кастинге одного из сериалов
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
В Украину не пустили российского актера Иванова
29 ноября, 2019 10.34
Мосгорсуд пришел к выводу, что Устинова можно отпустить
МИР
Российского актера Устинова, осужденного после акции протеста в Москве, освободили из СИЗО
20 сентября, 2019 13.43
Орлова внесли в базу "Миротворца"
КУЛЬТУРА, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Российского актера Орлова внесли в базу "Миротворца"
30 августа, 2018 09.59
Госпогранслужба не пустила Макарского в Украину
КУЛЬТУРА, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, Новости
Российского актера Макарского не пустили в Украину – Госпогранслужба
11 июля, 2018 17.27
Марьянов умер 16 октября
МИР
Следком рассматривает две версии смерти российского актера Марьянова
20 октября, 2017 23.43
Фамилия Машкова фигурирует в базе "Миротворца" после посещения аннексированного Россией Крыма
ПОЛИТИКА, ВОЙНА В УКРАИНЕ, КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ
Российского актера Машкова не пускают в Одессу на съемки продолжения "Ликвидации" – журналистка Альперина
3 июля, 2017 19.56
В ролике российский актер Данила Козловский декламирует "Гамлета"  
МИР, События
Российского актера Козловского в шоу "Вечерний Ургант" дети-полицейские "задержали" за чтение "Гамлета". Видео
3 июня, 2017 00.13  
Сафонова не пустили в Украину
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ, КУЛЬТУРА
В Украину не пустили российского актера Сафонова
25 апреля, 2017 09.52
Апина: Да. Я подаю на развод. Этот период моей жизни завершается
"Вся шумиха, которую вы поднимаете, летит в нашу дочь!" – Апина прокомментировала свой развод
13 октября, 2016 16.42
Инициатором разрыва стала Апина
Апина разводится с мужем
11 октября, 2016 08.35
Ахмадов встретился с Апиной
Муж Билык показал, как выглядит сейчас звезда 1990-х Апина
30 сентября, 2016 10.16
Апина: Эротика
51-летняя Апина обнародовала пляжную фотосессию
3 августа, 2016 12.05
Ранее Цапник заявил, что ему "абсолютно все равно", что он внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины
ВОЙНА В УКРАИНЕ, КУЛЬТУРА
Госкино отменило прокатные удостоверения фильмов и сериалов с участием российского актера Цапника
17 января, 2017 18.50
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Помните ли вы момент, когда русские не обманывали?" Эскалация ситуации в Сирии и вероятность прямого военного столкновения Турции и РФ. Главное
  "Помните ли вы момент, когда русские не обманывали?" Эскалация ситуации в Сирии и вероятность прямого военного столкновения Турции и РФ. Главное
Наталия ДВАЛИ
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Бенфика" 3:3 "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
  Как защититься от коронавирусной инфекции и почему не стоит паниковать. Советы ВОЗ и украинских врачей
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS