В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако

Спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако были запланированы на начало марта в Одессе, Киеве, Харькове и Днепре.

После оккупации Крыма Полицеймако выступал в Симферополе и Севастополе Фото: mikhailpolitseimako / Instagram

Спектакль с участием российского актера Михаила Полицеймако, запланированный на 3 марта в Харькове, отменен, сообщается на официальной странице руководителя общественной организации "Світанок" Вадима Позднякова. Также отменены выступления российского актера в Киеве, Одессе и Днепре.

15 февраля представители ОО "Світанок" обратились в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу с просьбой запретить актеру въезд в Украину. В организации подчеркнули, что Полицеймако с 2017 года находится в базе "Миротворца" из-за гастролей в оккупированном Крыму.

"Несколько дней назад мы направили обращения в СБУ и ГПСУ и получили результат – концерт в Харькове отменен", – сообщил 24 февраля Поздняков.

После отмены спектакля в Харькове организаторы также отменили гастроли Полицеймако в Одессе, Киеве и Днепре. Как пишет "КП в Украине", билеты на спектакли с участием артиста больше не продаются.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.