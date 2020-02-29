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Журналиста РФ Пивоварова не пустили в Украину

Главный редактор русскоязычного телеканала RTVI Алексей Пивоваров считает, что решение о его недопуске на территорию Украины было "принято наверху".

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Трансляцию в Украине телеканала RTVI, главредом которого является Пивоваров, приостановили еще в 2018 году
Трансляцию в Украине телеканала RTVI, главредом которого является Пивоваров, приостановили еще в 2018 году
Фото: Alexey Pivovarov / Facebook

Главного редактора русскоязычного телеканала RTVI и автора YouTube-канала "Редакция" Алексея Пивоварова не пустили в Украину. Об этом 29 февраля сам журналист написал в Facebook.

"Несколько лет не был в Украине, и видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили... В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета", – отметил он.

Пивоваров добавил, что и деньги, и обратный билет у него были. Он считает, что решение о его недопуске на территорию Украины было "принято наверху". 

https://www.facebook.com/alexey.pivovarov.16/posts/10219071719017131

6 сентября 2018 года в Украине была ограничена ретрансляция канала RTVI из-за нарушений ч. 2 ст. 6, ст. 42 закона Украины "О телевидении и радиовещании", ч. 1 ст. 28 закона Украины "Об информации", ст. 15-1 закона Украины "О кинематографии".

Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский отмечал, что во время мониторинга была зафиксирована трансляция каналом фильмов с участием российских актеров, которые внесены Министерством культуры в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, а также передач, в которых "разжигается вражда", оправдывается военная агрессия против Украины и оккупация отдельных территорий Украинского государства.

6 марта 2019 года Нацсовет продлил запрет на ретрансляцию в Украине канала RTVI до 7 марта 2020 года.

Теги: Россия, Украина, Алексей Пивоваров, RTVI
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