Украинские пограничники не впустили в страну россиянку, которая, по ее словам, приехала выйти замуж

В киевском аэропорту Жуляны пограничники отказали во въезде в страну россиянке, которая незаконно посещала оккупированный Крым.

Женщине запретили въезд в Украину на три года Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники не пустили в Украину гражданку России, которая приехала в страну якобы для того, чтобы выйти замуж, из-за посещения ею аннексированного Крыма. Об этом сообщила Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook 6 февраля.

Женщина прилетела в аэропорт Жуляны. Она уговаривала пограничников впустить ее в страну, и предлагала взятку в $500.

"По ее словам, в Киев прибыла, чтобы выйти замуж. Были намерения россиянки правдивыми, пока не установлено", – говорится в сообщении.

Женщине запретили въезд в Украину на три года и отправили на родину обратным рейсом.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабинет Министров Украины утвердил новый порядок въезда в Крым и выезда из него. Для иностранцев въезд на полуостров и выезд с него возможен по паспортам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы, через контрольные пункты въезда/выезда в Херсонской области ("Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар").