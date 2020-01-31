В Украину запретили въезд российскому певцу Сюткину, который называл аннексию Крыма "блестящей операцией Путина"

В 2014 году российский певец Валерий Сюткин заявил, что аннексия Крыма Россией — это "историческая справедливость".

Служба безопасности Украины запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткин. Об этом 31 января сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Как уточнили в СБУ, въезд певцу запрещен за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

Валерий Сюткин — советский и российский певец и музыкант, композитор, автор текстов песен для рок-н-ролл группы "Браво". В 2014 году Сюткин назвал аннексию Крыма блестящей операцией президента РФ Владимира Путина и восстановлением исторической справедливости.

"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво, и историческая справедливость, может быть, восторжествовала", – заявил тогда Сюткин.

Ранее СБУ сообщала, что с 2014 года запретила въезд в Украину 675 гражданам России и не пустила в страну более пяти тысячи россиян.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.