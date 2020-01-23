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ПОЛИТИКА

Три российских политика пытались попасть в Украину, пограничники въезд в страну им запретили

Двое представителей партии "Единая Россия" и один член КПРФ пытались въехать в Украину. На основании закона Украины "О пограничном контроле" украинские пограничники не пустили их в страну.

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Сегодня все трое вылетели из страны
Сегодня все трое вылетели из страны
Фото: dpsu.gov.ua

Украинские пограничники не впустили в страну трех политиков из РФ. Один из них – член КПРФ, еще двое – единороссы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Рейсом из Лондона в Борисполь прибыл гражданин России. Как выяснилось, россиянин является представителем провластной политической партии своей страны "Единая Россия", бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили", – отметили в пресс-службе.

Сегодня утром мужчина вылетел в Германию.

Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в аэропорту Жуляны.

"Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска. Один из визитеров – также представитель "Единой России", другой – компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом", – добавили украинские пограничники.

Теги: Россия, Киев, Украина, Борисполь, КПРФ, Единая Россия, пограничники, запрет, Жуляны
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