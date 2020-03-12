В Раду внесли проект заявления о попытках восстановления водоснабжения в Крым

Депутаты фракций "Голос", "Слуга народа" и "Европейская солидарность" заявили, что попытки возобновления масштабного водоснабжения в оккупированный Крым несут прямой ущерб суверенитету Украины.

В Верховной Раде зарегистрировали проект заявления №3207 относительно попыток возобновления подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым.

Инициаторами проекта являются 28 народных депутатов от фракций "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Голос". Текста постановления на данный момент на сайте нет, однако его опубликовала (.pdf) пресс-служба партии "Голос".

"Любые попытки возобновления масштабного водоснабжения Северо-Крымским каналом или иным способом и призывы о якобы необходимости такого возобновления не направлены на защиту прав человека, меньшинств или коренных народов и одновременно несут прямой ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины", – говорится в сообщении пресс-служба "Голоса".

Депутаты призывали исполнительную власть отреагировать на такие попытки и на призывы к ним, а также немедленно усилить охрану и оборону объектов Северо-Крымского канала.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.