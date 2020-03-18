Зеленский: Страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине – это ложь

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев доверять только официальным источникам информации о распространении коронавируса в стране.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не верить фейкам о распространении коронавируса в стране. Советующее обращение опубликовано на его странице в Facebook.

"Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине – ложь. В очередной раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации – официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады, Офиса президента Украины", – сказал президент.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях, еще два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся. Среди заболевших и нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.