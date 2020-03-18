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В АТБ заявили об удвоении складских запасов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки товаров

Сеть АТБ на весь период действия общенационального карантина вводит мораторий на реализацию оптовыми партиями сыпучих товаров, бакалеи, замороженных продуктов, антибактериальных и дезинфицирующих средств.

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Ценовая политика останется неизменной, подчеркнули в компании
Ценовая политика останется неизменной, подчеркнули в компании
Фото: atb.ua

Компания "АТБ-Маркет" объявила о введении новых мер, которые должны обеспечить стабильную деятельность сети, а также наличие товаров в достаточном количестве, сообщили в пресс-службе.

Сеть работает в штатном режиме и намерена удвоить товарные запасы во всех распределительных центрах компании. Кроме того, сеть АТБ на весь период действия общенационального карантина вводит мораторий на реализацию оптовыми партиями сыпучих товаров, бакалеи, замороженных продуктов, антибактериальных и дезинфицирующих средств. Также в компании сообщили, что вводят отечественные аналоги позиций собственного импорта из таких стран, как Италия, Польша, Словакия, и других.

"Корпорация АТБ и сеть ее магазинов располагают достаточными товарными запасами, чтобы оперативно пополнять полки, каким бы большим ни был спрос на те или иные продукты – гречку, рис, макароны, консервы, сахар и т.п. В случае необходимости система оперативной логистики сети АТБ позволяет обеспечить доставку наиболее востребованных продуктов и товаров первой необходимости, которые всегда есть в запасе в собственных распределительных и складских центрах корпорации", – заявила и.о. генерального директора компании "АТБ-Маркет" Наталья Шаповалова.

Ценовая политика сети АТБ останется неизменной, подчеркнули в компании.

Чтобы защитить покупателей сети от действий спекулянтов и паникеров, в АТБ объявили о введении с 18 марта ограничений на продажу товаров в одни руки.

"Заботясь о покупателях, компания боролась и будет бороться с искусственным ажиотажем на продукты первой необходимости. Просим наших покупателей с пониманием отнестись к этим ограничениям. Ажиотаж создают не столько запасливые граждане, сколько недобросовестные покупатели, которые затем спекулируют товарами первой необходимости. Чтобы не допустить искусственно созданного ажиотажа, компания "АТБ-Маркет" вводит во всех супермаркетах превентивные меры. В частности, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более пяти штук в одни руки", – разъяснили в компании.

Ранее компания объявила на своем сайте о введении дополнительных противоэпидемических протоколов, все помещения и рабочие поверхности проходят регулярную санитарную обработку профессиональными средствами.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. В ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране должны прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом (10 из них – в Черновицкой области, два – в Киеве, по одному – в Киевской и Житомирской областях), два человека скончались. За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще 12 лечатся.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 18 марта инфекцией заразилось 204 тыс. человек по всему миру, количество умерших превысило 8 тыс.

Теги: продукты, карантин, АТБ, магазин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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