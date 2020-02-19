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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Нас называли сепаратистами. А мы в это время тихонечко помогали нашим военным и людям в оккупации

Украинский бизнесмен Геннадий Буткевич в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону выразил мнение, что если "будет хорошо Украине, то будет хорошо" и ему.

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Компания АТБ много лет содержит детский дом, рассказал Буткевич
Компания АТБ много лет содержит детский дом, рассказал Буткевич
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Совладелец "АТБ-Маркет", украинский бизнесмен Геннадий Буткевич заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону, что его компания помогает украинским военным на Донбассе.

"В АТО передаем денежки, в Крым… И как о нас ни писали, что мы – сепаратисты... Хотели скомпрометировать. Даже хотели национализировать компанию. Но мы в это время тихонечко помогали нашим людям, которые там находятся. И военным", – рассказал он.

По мнению Буткевича, если "будет хорошо Украине, будет хорошо" и ему.

Он добавил, что его компания АТБ много лет содержит детский дом.

"Ну не полностью, но большое участие принимаем", – отметил он.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Буткевич говорил, что в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса у него осталось 152 магазина. Их общая стоимость с товаром составляет около $300 млн.

Теги: Россия, Крым, Украина, бизнес, Донбасс, военные, оккупация, агрессия, сепаратисты, АТБ, война в Украине, Геннадий Буткевич
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