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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Не должны держать бизнесмены денежки где-то там, в офшорах

Совладелец "АТБ-маркет" Геннадий Буткевич сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону, что в Украине нужно создать условия, чтобы люди не покупали недвижимость за границей.

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Буткевич: Госчиновник должен понимать, что он для бизнесмена, а не бизнесмен для него
Буткевич: Госчиновник должен понимать, что он – для бизнесмена, а не бизнесмен – для него
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На сегодняшний день в Украине бизнес практически не проверяют. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону сказал совладелец "АТБ-Маркет", украинский бизнесмен Геннадий Буткевич.

"Я считаю, что для развития страны госчиновник должен понимать, что он – для бизнесмена, а не бизнесмен – для него. И тогда будет все в порядке. Бизнес вытащит все, только нужно создать условия. Не должны держать бизнесмены денежки где-то там, в офшорах. Понятно, что люди страховались… Но нужно создать условия, чтобы люди не покупали недвижимость [за границей]", – сказал он.

Буткевич добавил, что у него есть недвижимость в Америке.

"Я сейчас ее продаю для того, чтобы развивать то направление, которым я сейчас занимаюсь", – отметил бизнесмен.

По его мнению, сегодня в Украине для всех существуют одинаковые условия для ведения бизнеса.

"Я на себе не ощущаю (давления со стороны государства. – "ГОРДОН"). И я не слышал, что кому-то делают плохо. Может, я общаюсь с теми, у которых все хорошо”, – сказал Буткевич.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

"АТБ-Маркет" основан в 1993 году. У компании три совладельца: Буткевич, Виктор Карачун и Евгений Ермаков.

По данным Буткевича, товарооборот сети в 2019 году составил 128 млрд грн.

Теги: Украина, недвижимость, бизнес, офшор, Геннадий Буткевич
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