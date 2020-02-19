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Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Моя мечта – строить ядерные реакторы в Украине

Совладелец "АТБ-маркет" Геннадий Буткевич в интервью основателю издания "ГОРДОН" журналисту Дмитрию Гордону объяснил, что мечтает заниматься производством небольших ядерных реакторов.

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Буткевич: Мы купили месторождение на аукционе
Буткевич: Мы купили месторождение на аукционе
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Совладелец "АТБ-Маркет", украинский бизнесмен Геннадий Буткевич заявил, что мечтает заниматься ядерными реакторами. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН", журналисту Дмитрию Гордону.

"Нужно поднимать промышленность, нужно вкладывать деньги в те возможности, которые есть в стране. Мы купили месторождение на аукционе. Моя мечта – это строить ядерные реакторы на Украине", – объяснил бизнесмен.

Он уточнил, что речь идет о малых реакторах.

"Это "Холтэк", "Ньюскейл". Кроме "Ньюскейл", есть еще одна компания в Америке, которая получила лицензию на строительство малых реакторов. Поэтому "Холтэку" будут конкуренты. Будем общаться и с ними", – отметил Буткевич.

Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Из милиции я ушел, потому что поступило предложение от Тимошенко и Пинчука, от которого невозможно отказаться. Читайте полный текст интервью

В июле 2019 года Буткевич, который является соучредителем компании "Атомные энергетические системы Украины", отмечал, что, согласно данным геологоразведки, в Украине подтвержденные запасы урана составляют 270 тыс. тонн, а ресурсная база – порядка 560 тыс. тонн.

Теги: ядерная энергетика, энергетика, бизнес, Геннадий Буткевич
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