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Губернатор Ломбардии – жителям региона: Оставайтесь дома! Скоро мы уже не сможем помочь заболевшим

В итальянской области Ломбардия подтверждено 17 713 случаев инфицирования коронавирусом, это половина от всех зарегистрированных в стране. Губернатор региона Аттилио Фонтана призвал жителей строго соблюдать условия карантина и пригрозил их ужесточением.

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Фонтана: Мы не просим вас о жертве, мы спасаем человеческие жизни
Фонтана: Мы не просим вас о жертве, мы спасаем человеческие жизни
Фото: EPA

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана на пресс-конференции 18 марта призвал жителей региона соблюдать карантин из-за распространения коронавирусной инфекции, иначе властям придется ужесточить его условия, сообщает La Repubblica.

Количество жертв коронавируса в Ломбардии возросло до 1959 человек. За последние сутки там умерло более 300 человек – рекордное количество с начала эпидемии. Всего в регионе, по данным министерства здравоохранения страны, 17 713 инфицированных (половина от всех зарегистрированных в Италии).

"Скоро мы уже не сможем помочь тем, кто заболел. Оставайтесь дома, или наши действия будут более агрессивными", – сказал Фонтана.

Он отметил, что пока обращается к жителям региона вежливо, но "скоро властям придется сменить тон". 

"Мы не просим вас о жертве, мы спасаем человеческие жизни. Каждый выход из дома  это риск для вас и для других. Пока мы обращаемся к вам спокойно, но если так пойдет дальше, мы попросим правительство ввести более строги меры", – отметил губернатор. 

Corriere della Sera отмечает, что передвижения граждан в регионе отслеживают с помощью станций мобильной связи. Несмотря на карантин, по состоянию на 17 марта, как показывает исследование, 40% жителей региона покидали свои дома. 

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 475 человек. Общее число жертв эпидемии, таким образом, составляет 2978 человек. Количество всех зарегистрированных случаев инфицирования в стране увеличилось до 35 713 (сюда включены умершие от инфекции). 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным Института Джона Хопкинса, который отслеживает распространение коронавирусной инфекции, по состоянию на 18 марта в мире заболело более 200 тыс. человек, из которых более 8 тыс. скончались.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.

Теги: Италия, Ломбардия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Аттилио Фонтана
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