"Не каникулы или отпуск". Емец призвал украинцев не ходить в гости во время карантина

Правительство при необходимости может ввести в Украине еще более жесткий режим карантина, предупредил министр здравоохранения Илья Емец.

18 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал украинцев не ходить в гости во время карантина. Соответствующее обращение опубликовано на странице Минздрава в Facebook.

"Запишите: карантин – это не каникулы или отпуск. Если вы не пошли на работу, это не значит, что надо ходить в гости к друзьям. Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция – это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим. Простые вещи спасают жизнь!" – подчеркнул Емец.

По его словам, "власть делает очень правильные шаги" и в случае необходимости может ввести в Украине еще более жесткий режим карантина.

"Даже если это кому-то не нравится. Перед угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизированно работают в усиленном режиме. Наш долг – защитить украинский народ", – добавил министр.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировано более 200 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, более 8 тыс. человек скончались.

В Украине подтверждено два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество случаев коронавирусной инфекции выросло до 16: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.