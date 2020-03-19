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Инфицированный коронавирусом житель Донецкой области недавно вернулся из Египта

Медики наблюдают за людьми, которые контактировали с первым зараженным в Донецкой области коронавирусом мужчиной.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Донецкой ОГА заверили, что больницы обеспечены всем необходимым, чтобы оказать мужчине помощь
В Донецкой ОГА заверили, что больницы обеспечены всем необходимым, чтобы оказать мужчине помощь
Фото: depositphotos.com

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом в Донецкой области обнаружили у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. Об этом 18 марта в Facebook рассказал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Медики оказывают ему помощь – всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, обнаружены и находятся под наблюдением. Прошу жителей Мариуполя и области сохранять спокойствие и заботиться о гигиене, в том числе и информационной", – написал он.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/659709754778115

В Украине по состоянию на 18 марта подтверждено два новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Общее количество случаев коронавирусной инфекции выросло до 1610 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

По состоянию на 18 марта в мире зарегистрировано более 200 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, более 8 тыс. человек скончались. В частности, в Египте 196 человек заболели, шесть из низ умерли.

Теги: Украина, Донецкая область, Мариуполь, украинец, Павел Кириленко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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