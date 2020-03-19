Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Это настоящая война". В Португалии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Чрезвычайное положение будет действовать в Португалии как минимум до 2 апреля и может быть продлено.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Португалии должны быть закрыты все заведения, предприятия переходят на удаленную работу
В Португалии должны быть закрыты все заведения, предприятия переходят на удаленную работу
Фото: EPA

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза 18 марта объявил в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, сообщает португальский общественный вещатель RTP.

В ходе телеобращения ди Соуза назвал режим ЧП "исключительным решением в исключительное время". По его мнению, ситуация с распространением коронавируса – это "настоящая война".

"Это было и будет испытанием, которое никогда не испытывали наша система здравоохранения и наше общество. Это станет огромной проблемой для нашего образа жизни и для нашей экономики", – цитирует президента агентство SAPO.

Режим чрезвычайного положения будет действовать до 2 апреля. В зависимости от развития ситуации его могут продлить на больший срок.

Во время действия чрезвычайного положения все предприятия должны по возможности перейти на дистанционную работу, а граждане – ограничить социальную активность. Власти Португалии постановили закрыть все библиотеки, кинотеатры, театры, парки развлечений, спортивные залы, клубы, бары и другие учреждения. Заведения общественного питания могут продолжать работать только в режиме доставки еды и приготовления блюд на вынос.

Также рассматривается вопрос о введении комендантского часа и принудительной госпитализации или изоляции пациентов с подозрением на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии. На эти пять стран приходится 163,8 тыс. случаев болезни.

Как сообщает RTP, по состоянию на 19 марта в Португалии подтверждены 785 случаев COVID-19, три человека скончались.

Теги: Португалия, чрезвычайное положение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Карпа, Дереш, Жадан. Украинские писатели во время карантина устроили авторские чтения онлайн
Карпа, Дереш, Жадан. Украинские писатели во время карантина устроили авторские чтения онлайн
"Это момент проявления человеческого духа". Меган Маркл и принц Гарри сделали заявление о пандемии
"Это момент проявления человеческого духа". Меган Маркл и принц Гарри сделали заявление о пандемии
  How To Be Lonely. Рита Ора выпустила клип. Видео
  How To Be Lonely. Рита Ора выпустила клип. Видео
Как самоорганизоваться, работая дома в период карантина
Как самоорганизоваться, работая дома в период карантина
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS