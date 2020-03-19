"Это настоящая война". В Португалии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Чрезвычайное положение будет действовать в Португалии как минимум до 2 апреля и может быть продлено.

В Португалии должны быть закрыты все заведения, предприятия переходят на удаленную работу Фото: EPA

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза 18 марта объявил в стране чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса, сообщает португальский общественный вещатель RTP.

В ходе телеобращения ди Соуза назвал режим ЧП "исключительным решением в исключительное время". По его мнению, ситуация с распространением коронавируса – это "настоящая война".

"Это было и будет испытанием, которое никогда не испытывали наша система здравоохранения и наше общество. Это станет огромной проблемой для нашего образа жизни и для нашей экономики", – цитирует президента агентство SAPO.

Режим чрезвычайного положения будет действовать до 2 апреля. В зависимости от развития ситуации его могут продлить на больший срок.

Во время действия чрезвычайного положения все предприятия должны по возможности перейти на дистанционную работу, а граждане – ограничить социальную активность. Власти Португалии постановили закрыть все библиотеки, кинотеатры, театры, парки развлечений, спортивные залы, клубы, бары и другие учреждения. Заведения общественного питания могут продолжать работать только в режиме доставки еды и приготовления блюд на вынос.

Также рассматривается вопрос о введении комендантского часа и принудительной госпитализации или изоляции пациентов с подозрением на коронавирус.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса, к 19 марта в мире коронавирусом инфицировано 222 642 человека, 9115 человек умерли. Наибольшее количество заболевших – в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии. На эти пять стран приходится 163,8 тыс. случаев болезни.

Как сообщает RTP, по состоянию на 19 марта в Португалии подтверждены 785 случаев COVID-19, три человека скончались.