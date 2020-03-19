Исследования во Франции показали эффективность противомалярийного препарата при коронавирусе. Выздоровели 75% пациентов

Французский врач-инфекционист Дидье Рауль рассказал, что во Франции 24 пациента с коронавирусом принимали противомалярийное средство Plaquenil, через шесть дней больными остались только 25% людей. Французские власти планируют продолжить исследования препарата.

Клинические исследования во Франции показали эффективность противомалярийного средства хлорохина в лечении коронавируса. Об этом рассказал французский врач-инфекционист, глава Средиземноморского института инфекционных заболеваний в Марселе Дидье Рауль, сообщило 17 марта издание The Connexion.

16 марта на YouTube-канале института была опубликована запись презентации результатов исследования.

Рауль рассказал, что в исследовании участвовало 24 пациента – первые инфицированные на юго-востоке Франции, они добровольно согласились участвовать в опыте. В течение 10 дней пациенты принимали препарат Plaquenil (название, под которым продается хлорохин), по 600 мкг ежедневно.

Через шесть дней после начала приема, по его словам, только 25% пациентов оставались больными. При этом среди больных, которые не принимали Plaquenil, через шесть дней инфицированных было 90%.

Ранее об эффективности хлорохина при коронавирусе заявляли китайские исследователи.

17 марта официальная представительница французского правительства Сибет Ндиайе назвала результаты исследования Рауля многообещающими, но отметила, что пока нет научных доказательств, что такое лечение работает, сообщил телеканал France 3 Régions. Французские власти планируют продолжить исследования в университетской больнице Лилля.

Французская фармацевтическая компания Sanofi заявила, что готова предоставить французскому правительству "миллионы доз" Plaquenil, которых хватит для лечения около 300 тыс. пациентов, информирует France 24.

Опрошенные France 24 и Europe 1 эксперты отметили побочные эффекты от приема препарата, особенно в случае передозировки. Во-первых, при малярии Plaquenil обычно не рекомендуют людям старше 65 лет (а именно для этой возрастной группы коронавирус является особенно опасным). Во-вторых, как объяснил нефролог Гилберт Дере, Plaquenil негативно влияет на сетчатку, что может привести к потере зрения, а также на работу сердца.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.