Пациенты с легкой формой коронавируса будут лечиться дома в самоизоляции – Минздрав Украины

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует, что в случае масштабного распространения коронавируса в стране в госпитализации будут нуждаться 20% инфицированных.

Министерство здравоохранения Украины разработало новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины. Об этом 19 марта во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии болеет легкими формами. Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, который полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали куда какой случай доставить", – сказал Ляшко.

В ближайшие дни Минздрав представит интерактивную карту, на которой в режиме реального времени будет представлена информация, как происходит перепрофилирование больниц.

"Карта будет четко показывать, куда везти пациента, где на сегодня есть свободная койка и интенсивная терапия" – отметил замминистра.

Ляшко добавил, что второй сценарий оказания медпомощи при коронавирусе предусматривает переход на привлечение коечного фонда перепрофилированных медучреждений терапевтического профиля, которые также будут принимать пациентов с COVID-19.

В случае введения в стране чрезвычайного положения будут привлекать частные медучреждения.

По состоянию на 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях, два человека скончались. Среди заболевших – нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов, который недавно был во Франции. За границей от COVID-19 умерла одна украинка, еще 12 лечатся.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте и в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, разрешено одновременно перевозить только до 10 пассажиров. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815, из них 81 114 удалось вылечиться, 8810 – скончались, сообщает Институт Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни.